Характеристика героев комедии "Недоросль" цитатами

Гость: Гость:

Отставной солдат Цыфиркин — человек, имеющий ряд хороших качеств. Он трудолюбив: «праздно жить не люблю», — говорит он. В городе он помогает приказным «то счётец проверить, то итоги подвести» , а «на досуге ребят обучает» . (Фонвизин нарисовал образ Цыфиркина с явным сочувствием. Воспитание и обучение Митрофана соответствует "моде" того времени и пониманию родителей. Французскому языку его учит немец Вральман, точным наукам — отставной сержант Цыфиркин, который "малую толику арихметике маракует", грамматике — семинарист Кутейкин, уволенный от "всякого учения". Речь основана на том, что он в прошлом был солдатом, а сейчас преподаёт арифметику. Отсюда в его речи постоянные подсчёты, а также военные термины и фразеологические обороты. В городе он помогает приказным «то счётец проверить, то итоги подвести» , а «на досуге ребят обучает» . Цыфиркин. Не за что. Я государю служил с лишком двадцать лет. За службу деньги брал, по-пустому не бирал и не возьму. Цыфиркин. Здешни господа добры командеры! … Цыфиркин. За неволю призадумаешься… Дал мне бог ученичка, боярского сынка. Бьюсь с ним третий год: трех перечесть не умеет. Цыфиркин (с жаром) . Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца прошколить по-солдатски.