Характеристика мамы утки. серая шейка.

Литература
Характеристика мамы утки. серая шейка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утка и селезень постоянно ссорились. Она обвиняла его в том, что он совсем не заботится о детях. Он же считал, что всё делает правильно. И все это из-за маленькой калеки-дочки по имени Серая Шейка. Ей еще весной Лиса сломала крылышко. Мама смело бросилась в бой и отбила ее, но летать маленькая уточка больше не могла. Утка очень переживала из-за неё, ведь малышка не сможет улететь в тёплые края и ей придется зимовать одной. Она наказала дочке держаться берега, где в реку сбегает ключик. Там вода не замерзает всю зиму. Сама она, как бы сильно ни любила дочь, никак не могла остаться. Были и другие утята, о которых нужно было заботиться
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