-|m|=8 как решить уравнение модуль

Математика
-|m|=8 как решить уравнение модуль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-|m|=8 m={8,-8} вроде так
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