-|m|=8 как решить уравнение модуль
Математика
-|m|=8 как решить уравнение модуль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-|m|=8 m={8,-8} вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Подчеркните причастые обороты как членые предложения а) язык цветов - это язык мира, а любующицся цветами человек становится чау и прекраснее ...
Физика
Помогите срочно пожалуйста завтра зачет по физике пожалуйста ..................................................................ответьте на вопрос к...
Математика
Русский язык