Помогите срочно пожалуйста завтра зачет по физике пожалуйста ..................................................................ответьте на вопрос как можно понятьнее и сокращение чтоб легко запомнилось !Пожалуйста Основная за...

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КИНЕМАТИКА - раздел механики, изучающий способы описания движений и связь между величинами, характеризующими эти движения. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МЕХАНИКИ - определить положение тел в пространстве в любой момент времени. МЕХАНИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ называется изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени. ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ: Равномерное Равноускоренное Неравноускоренное Прямолинейное Непрямолинейное Поступательное Не поступательное Характеристики механического движения могут быть различными в разных системах отсчета.