Морфологический разбор слова ДУЕТ. (5 класс!)

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Морфологический разбор слова ДУЕТ. (5 класс!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дует - глагол.1.(Что делает?) дует.Н.ф- дуть; 2.Пост.призн.-несов.в.,неперех.,невозвр.,1 спр.;непост.призн- изъяв.накл.,наст.в.,3 л.,ед.ч.3.(Что делает?) дует. (подчеркни двумя чертами)

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