На сколько изменится температура 400л воды, если на нагрев пойдёт вся теплота, выде??яемая при сжигании 5кг природного газа? Удельная теплоёмкость воды 4200Дж/(кг·°C), удельная теплота природного газа 44·10 в 6 степени Дж/кг, п...
Физика
На сколько изменится температура 400л воды, если на нагрев пойдёт вся теплота, выде??яемая при сжигании 5кг природного газа? Удельная теплоёмкость воды 4200Дж/(кг·°C), удельная теплота природного газа 44·10 в 6 степени Дж/кг, плотность воды 1000кг/м³.
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