Напишите 10 Осенних Деревьев
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Напишите 10 Осенних Деревьев
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Гость:
1. Бересклет 2. Барбарис 3. Физалис 4. Боярышник 5. Рябина 6.Ива 7. Липа 8. Береза 9. Дуб 10. Клен
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