Сократите 70\112 и 39*4\8*13
Математика
Сократите 70\112 и 39*4\8*13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70/112=35/56=5/8; 39*4/8*13=сокращаешь крест на крест. Получается:39и 13 сократили=3и 1; 8и 4 сократили=2и1; И умножаешь:=5
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