Составить предложения на казахском денсаулық,қымыз, шубат, шипалы помогите

Қазақ тiлi
Составить предложения на казахском денсаулық,қымыз, шубат, шипалы помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денсаулық-басты байлық қымыз өте пайдалы сусын шубат түйеден алынады кезінде ата-бабамыз шипалы шөптерді қолданған
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши выражения и вычесли их значение. из 70 вычти произведение чисел 7и 2.
Ответить
Математика
-|m|=8 как решить уравнение модуль
Ответить
Математика
Реши уравнение полностью: а×12+192=276
Ответить
Русский язык
Подчеркните причастые обороты как членые предложения а) язык цветов - это язык мира, а любующицся цветами человек становится чау и прекраснее ...
Ответить
Физика
Помогите срочно пожалуйста завтра зачет по физике пожалуйста ..................................................................ответьте на вопрос к...
Ответить