Составить предложения на казахском денсаулық,қымыз, шубат, шипалы помогите
Қазақ тiлi
Составить предложения на казахском денсаулық,қымыз, шубат, шипалы помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денсаулық-басты байлық қымыз өте пайдалы сусын шубат түйеден алынады кезінде ата-бабамыз шипалы шөптерді қолданған
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