Характеристика Троекурова из романа "Дубровский" по сложному плану.

Литература
Характеристика Троекурова из романа "Дубровский" по сложному плану.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оекуров Кирила Петрович - богатый дворянин, отец Марии Троекуровой . Этот человек избалованый и опьяненный своим богатством. Троекуров унижает тех кто ниже его, особенно его '' кормка'' зазевавшегося гостя медведю. При этом Кирила Петрович - не прирожденный злодей. Он дружил с Александром Дубровским но все же после ссоры Троекурова с ним Кирила Петрович преписывает его к обычным дворянам над которыми он держит верх. Все же когда он решил извенится перед Александром Троекуров застает друга присмерти и Владимир Дубровский выгоняет его из поместья. У него есть очень плохое качество такое как самодурство и этим качеством обладают все его крепостные крестьяне. Троекурова опьянили его богатство власть, а так бы он был бы хорошим человеком
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из данных чисел 1/7; 9/8; 0.7; 1 выберите наименьшее.
Ответить
Русский язык
Что означает выражение стереть с лица земли
Ответить
История
Как найти интерестный миф
Ответить
Математика
Сумма 2 углов при перечислении прямых =114 градусам найти все 4 угла
Ответить
Английский язык
HELP!! Помогите пожалуйста!!!!!!! Test 12. Fill in some, any, no, every or their compounds. 1. There’s ______ milk in that jug. It’s empty. 2. Sh...
Ответить