Характеристика Троекурова из романа "Дубровский" по сложному плану.

Гость: Гость:

оекуров Кирила Петрович - богатый дворянин, отец Марии Троекуровой . Этот человек избалованый и опьяненный своим богатством. Троекуров унижает тех кто ниже его, особенно его '' кормка'' зазевавшегося гостя медведю. При этом Кирила Петрович - не прирожденный злодей. Он дружил с Александром Дубровским но все же после ссоры Троекурова с ним Кирила Петрович преписывает его к обычным дворянам над которыми он держит верх. Все же когда он решил извенится перед Александром Троекуров застает друга присмерти и Владимир Дубровский выгоняет его из поместья. У него есть очень плохое качество такое как самодурство и этим качеством обладают все его крепостные крестьяне. Троекурова опьянили его богатство власть, а так бы он был бы хорошим человеком