Характеристика Владимира Дубровского

Литература
Характеристика Владимира Дубровского
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Автор: Гость
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Гость:
Выписать характеристику казаков которые отправляются на бой  тарас бульба 4 главааа очень надо даю 20 балов
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