Характеристка образу Роксоляни:) З твору "Роксоляна" Дякую
Українська література
Характеристка образу Роксоляни:) З твору "Роксоляна" Дякую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роксоляна була:добра, чуйна , віддана Україні, мала важку долю, але попри усе вона залишалась справжньою патріоткою і жінкою
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