Помогите пожайлуста очень срочно нужно!!!!! нужно выписать 3 предложение с дієсловами теперешньго часу

Математика

Помогите пожайлуста очень срочно нужно!!!!! нужно выписать 3 предложение с дієсловами теперешньго часу

Автор: Гость