Для поездки на дачу на автомобили израсходовали 14 литров бензина , а для поездки н?? станцию 3 литра . Сколько было всего литров бензина , если после этих поездок осталось 23 литра бензина.Нужно условие к задаче.

Математика

Для поездки на дачу на автомобили израсходовали 14 литров бензина , а для поездки н?? станцию 3 литра . Сколько было всего литров бензина , если после этих поездок осталось 23 литра бензина.Нужно условие к задаче.

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