Для поездки на дачу на автомобили израсходовали 14 литров бензина , а для поездки н?? станцию 3 литра . Сколько было всего литров бензина , если после этих поездок осталось 23 литра бензина.Нужно условие к задаче.
Математика
Для поездки на дачу на автомобили израсходовали 14 литров бензина , а для поездки н?? станцию 3 литра . Сколько было всего литров бензина , если после этих поездок осталось 23 литра бензина.Нужно условие к задаче.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Израсходовали: поездка на дачу-14 л бензина поездка на станцию-3 л бензина Осталось - 23 л бензина Сколько было всего бензина - ? 1. 14+3=17 л израсходовали 2. 23+17=40 л бензина было всего.
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