Как воспринимается Наполеон князем Андреем и Пьером в начале романа? Где и почему происходит крушение этого восприятия Наполеона как героя?) Помогите пожалуйста)
Литература
Как воспринимается Наполеон князем Андреем и Пьером в начале романа? Где и почему происходит крушение этого восприятия Наполеона как героя?) Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале романа,в салоне Шерер,заходит разговор о Наполеоне..Пьер говорит о том,что это высокий деятель,храбрый,мужественный и тд и тп.Его не понимают,не разделяют взгляд этот,из-за чего и заходит спор с другими посетителями,приходит Болконский,который развивает спор,но поддерживает Пьера,он так же считает Наполеона-прекрасным деятелем,вообще,Пьер и Андрей-друзья,поэтому. А крушение происходит,если не ошибаюсь,ну,для Андрея,когда он раненый под Аустерлицом лежит,к нему Наполеон подъезжает,он сравнивает его,видя,какой он "ничтожный" по сравнению с бескрайним небом..
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