Опишите несколько способов , с помощью которых можно определить, намагничен ли ку??ок стального провода
Физика
Опишите несколько способов , с помощью которых можно определить, намагничен ли ку??ок стального провода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: если провод небольшой, то налить воду в стакан (Лучше в кастрюлю), положить на поверхность воды лист бумаги, положить на лист проволку, если она начинает двигаться - она намагничена, если нет - не намагничена. 2 способ: с помощью любого металлического предмета который ТОЧНО не намагничен, если проволка притягивает к себе предмет - намагничена, если нет - не намагничена
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