А)9 пирожков имеющих одну цену стоят 234 рубля сколько рублей надо заплатить за 7 таких пирожков б)Мама сначала купила 3 кг яблок по цене 40 рублей за кг а потом ещё 2 кг таких же яблок сколько денег она заплатила Помогите а ?

Математика

А)9 пирожков имеющих одну цену стоят 234 рубля сколько рублей надо заплатить за 7 таких пирожков б)Мама сначала купила 3 кг яблок по цене 40 рублей за кг а потом ещё 2 кг таких же яблок сколько денег она заплатила Помогите а ?

Автор: Гость