А)9 пирожков имеющих одну цену стоят 234 рубля сколько рублей надо заплатить за 7 таких пирожков б)Мама сначала купила 3 кг яблок по цене 40 рублей за кг а потом ещё 2 кг таких же яблок сколько денег она заплатила Помогите а ?
Математика
А)9 пирожков имеющих одну цену стоят 234 рубля сколько рублей надо заплатить за 7 таких пирожков б)Мама сначала купила 3 кг яблок по цене 40 рублей за кг а потом ещё 2 кг таких же яблок сколько денег она заплатила Помогите а ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 234:9=26 р стоит один пирожок 7х26=182 р надо заплатить за 7 пирожков. б) 3+2=5 кг купила яблок всего 5х40=200 р заплатила мама
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