№ 290 какая информация, представленная в этой таблице , является избыточной для нахождения искомого? в 1-ом шкафу во 2-ом шкафу в 3-ем шкафу всего в трёх шкафах книги 250 ? на 25 больше, 290 на 15 больше ?
Математика
№ 290 какая информация, представленная в этой таблице , является избыточной для нахождения искомого? в 1-ом шкафу во 2-ом шкафу в 3-ем шкафу всего в трёх шкафах книги 250 ? на 25 больше, 290 на 15 больше ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 15 больше (это лишняя инфа.) т.к . всего можно найти и без этого 250+(250+25)+290=815
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