Помогите написать сочинение по русскому языку. Тема: "Для чего нужны частицы?"
Русский язык
Помогите написать сочинение по русскому языку. Тема: "Для чего нужны частицы?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частица является служебной частью речи,предназначенной для выражения различных смысловых оттенков каких- либо членов предложения. Значение этой части речи очень разнообразно,богато.Частица помогает передавать эмоцианальную окраску в предложении:уточнять,выделять,отрицать,выражать сомнение. Наиболее значимая в русском языке частица"не"передаёт огромное множество различных оттенков значения:отрицание(он не пришёл сегодня),неуверенное отрицание(лес-не лес.Есть ещё частица "ни".С помощью этой частицы выражается отрицание(ни души),усиленное отрицания(я не слышал ни шороха),перечисление(для вас нет ни письма,ни телеграиммы,ни посылки.).Частица-нужная вещь.
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