Помагите решить задачу с пояснениями Автобус выехал от города со скоростью 80 км / h.Через три часа в том же направлении выехала машина на скорости 95 км / h.Сколько км будет между двумя транспортными средствами через 4 часа п...
Математика
Помагите решить задачу с пояснениями Автобус выехал от города со скоростью 80 км / h.Через три часа в том же направлении выехала машина на скорости 95 км / h.Сколько км будет между двумя транспортными средствами через 4 часа после отправления автобуса из города? Как долго автомобиль будет достигать автобус?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80×4=320км проехал автобус за 4 часа 320-(95×1)=225км будет расстояние между транспорт. через 4 часа 95-80=15 км/ч скорость сближения 80×4= 240км. расстояние между автобусом и автомобилем на момент выезда автобуса 240:15=16(ч.) Ответ через 16 часов аатомобиль догонит автобус
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