Подчеркнуть мягкие согласные в тексте. Вы слышали слово "дубрава"? - лес, где растут старые дубы и молодые дубки. Потому деревням и сёлам в округе даны имена: дубки, Дубовое, Дубровка. Милы дубрава русскому народу, недаром прид...

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Подчеркнуть мягкие согласные в тексте. Вы слышали слово "дубрава"? - лес, где растут старые дубы и молодые дубки. Потому деревням и сёлам в округе даны имена: дубки, Дубовое, Дубровка. Милы дубрава русскому народу, недаром придумал он такие ласковые слова: дубравка, дубравушка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубки ки деревням де сёлам сё округе ге даны да ны недаром не да ро придумал при ду ма такие та ки
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