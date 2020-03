Write an e-mail to a friend of yours that you haven't seen for a long time. Say that you want to visit him/her and mention: - when you are visiting your friend,- why you are visiting him/her,-Your latest news. По возможности с ...

Гость: Гость:

dear _____ (имя друга или подруги)i missed you so much and i havent seen you for a while. i have so much to tell you. can i visit you in a while? maybe i'll come next week or these weekends. i really want to talk to you and hear your news. i can tell you some of mine now- we moved into new house it big and i like it a lot. last week i went to my aunts weddig, and my sister finished school and passed all her tests.sincerely ______(твоё имя)see you soon.ПЕРЕВОД:дорогой_____(имя друга)я очень по тебе скучаю, и не видел тебя очень долго. у меня столько новостей чтоб тебе рассказать. может я могу к тебе приехать на следующей недели или в эти выходные. я очень хочу с тобой поразговаривать и услышить твои новости. но я могу рассказать немного сейчас- я переехала в новый дом, на прошлой недели я побывала у своей тети на свадьбе и моя сестра закончила школу. до встречи. Ну как-то так! надеюсь поможет