Задание по правоведению. Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильн??й ответ на приведенные ниже тесты 1. Присвоение или растрата – это А) тайное хищение чужого имущества; Б) открытое хищение чужого имущества;...

Право
Задание по правоведению. Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильн??й ответ на приведенные ниже тесты 1. Присвоение или растрата – это А) тайное хищение чужого имущества; Б) открытое хищение чужого имущества; В) хищение чужого имущества, вверенного виновному; Г) нет верного ответа. 2. Эмансипация наступает: А) с 16 лет, если гражданин работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью; Б) с 14 лет, если гражданин работает по трудовому договору, в том числе по контракту; В) с 15 лет, если по решению суда гражданину дозволено заниматься предпринимательской деятельностью Нормативные акты: Уголовный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В - УК РФ (ст. 160) 2. А - ГК РФ (ст. 27)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Что такое доброта?По ОСЭ
Ответить
Геометрия
Помогите решить 3 задачу , СРОЧНО!!! ЗАВТРА УРОК!!!!
Ответить
Английский язык
Below you will find phrases and language helpful in expressing opinions, offering explanations and disagreeing
Ответить
Химия
Как решить это уравнение:C4H10-C4H9CL-C8H18-C8H16-C*H16CL2
Ответить
Литература
Красивое стихотворение о родине. Минимум 3 столбцов 4 макс
Ответить