Задание по правоведению. Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильн??й ответ на приведенные ниже тесты 1. Присвоение или растрата – это А) тайное хищение чужого имущества; Б) открытое хищение чужого имущества;...

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Задание по правоведению. Задание 3 – Выберите со ссылкой на норму права правильн??й ответ на приведенные ниже тесты 1. Присвоение или растрата – это А) тайное хищение чужого имущества; Б) открытое хищение чужого имущества; В) хищение чужого имущества, вверенного виновному; Г) нет верного ответа. 2. Эмансипация наступает: А) с 16 лет, если гражданин работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью; Б) с 14 лет, если гражданин работает по трудовому договору, в том числе по контракту; В) с 15 лет, если по решению суда гражданину дозволено заниматься предпринимательской деятельностью Нормативные акты: Уголовный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ

Автор: Гость