Помогите очень срочно!!!! нужно выписать 3 предложения с дієсловами теперешноьго ??асу

Українська мова
Помогите очень срочно!!!! нужно выписать 3 предложения с дієсловами теперешноьго ??асу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама готує мені борщ я зараз прибираю кімнату
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