Помогите срочно напишите стих на тему космос с не интернета даю 60 баллов 12 предложений

Гость: Гость:

Там за границами планеты нашей таится много неведанное нам там так спокойно тихо и красиво там много сказочных планет так хочется узнать что там таится за чёрной нежной пеленой там словно в сказке И не охото уходить там миллион других планет И все они такие разные планеты будто дети которых будишь помнить ты всю жизнь И где то там в другой галактике живёт такой же человек который думает про космос на сколько он большой необычайный И сколько он хранит в себе секретов ведь космос эта та же сказка но только далеко от нас