Помогите срочно напишите стих на тему космос с не интернета даю 60 баллов 12 предложений
Литература
Помогите срочно напишите стих на тему космос с не интернета даю 60 баллов 12 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там за границами планеты нашей таится много неведанное нам там так спокойно тихо и красиво там много сказочных планет так хочется узнать что там таится за чёрной нежной пеленой там словно в сказке И не охото уходить там миллион других планет И все они такие разные планеты будто дети которых будишь помнить ты всю жизнь И где то там в другой галактике живёт такой же человек который думает про космос на сколько он большой необычайный И сколько он хранит в себе секретов ведь космос эта та же сказка но только далеко от нас
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркнуть мягкие согласные в тексте. Вы слышали слово "дубрава"? - лес, где растут старые дубы и молодые дубки. Потому деревням и сёлам в округе ...
Английский язык
Write an e-mail to a friend of yours that you haven't seen for a long time. Say that you want to visit him/her and mention: - when you are visiting...
Математика