Цитатний план "Роксоляни"

Гость: Гость:

1. Роксоляна – дружина султана Сулеймана Пишного, в минулому полонянка Анастасія Лісовська з Рогатина. 2. Воля вибору між добром і злом: думки про помсту і прощення. 3. Завжди вірна сама собі: прийняття ісламу й турецьких звичаїв не означало відречення від свого походження. 4.Врівноважена вдача, далекоглядність, розсудливість, здоровий глузд, сміливий і незалежний розум Роксоляни у заплутаному лабіринті придворних інтриг. 5.Ризикований бій за щастя своє та своїх дітей або безчестя слави, ганьба і приниження. 6.Сміливі радикальні зміни у тогочасному мусульманському світі: відмова від чадри, запровадження у султанському дворі велелюдних церемоній. 7.Захоплення Роксоляною і щира любов до неї султана за духовне багатство, іскристий гумор, гострий дотеп, українську пісню, вишукану ніжність, палку чутливість. 8.Негативне ставлення консервативних турків до Роксоляни за нові порядки на лад західного світу. 9. Особливості мови персонажа. 10. Опис негоди на Афоні – зображення внутрішнього неспокою і невизначеності героїні. 11. Образ Анастасії Лісовської – втілення в Роксоляні останньої мотутньої володарки часів Середньовіччя. 12.Оцінки образу літературного героя у наш час. 13. Моє ставлення до Роксоляни, героїні однойменної повісті О.Назарука.