Помогите Задумай трехзначное число . Увеличь первую цифру в 2 раза, к значению произведения прибавь 3. Полученое число умножь на 5 и прибавь к значению произведения вторую цифру задуманного числа. Припиши к результату третью ц...
Математика
Помогите Задумай трехзначное число . Увеличь первую цифру в 2 раза, к значению произведения прибавь 3. Полученое число умножь на 5 и прибавь к значению произведения вторую цифру задуманного числа. Припиши к результату третью цифру справа задуманного числа . Какое число получилось ?Ели из этого числа вычесть 150 , то должно получиться задуманное число .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250 2*2=4 4+3=7 7*5=35 35+5=40 40 + 0 на конец =400 Получилось 400, если мы из 400 вычитаем 150 получается 250 то есть задуманное число!
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