Помогите Задумай трехзначное число . Увеличь первую цифру в 2 раза, к значению произведения прибавь 3. Полученое число умножь на 5 и прибавь к значению произведения вторую цифру задуманного числа. Припиши к результату третью ц...

Математика

Помогите Задумай трехзначное число . Увеличь первую цифру в 2 раза, к значению произведения прибавь 3. Полученое число умножь на 5 и прибавь к значению произведения вторую цифру задуманного числа. Припиши к результату третью цифру справа задуманного числа . Какое число получилось ?Ели из этого числа вычесть 150 , то должно получиться задуманное число .

Автор: Гость