Помогите Задумай трехзначное число . Увеличь первую цифру в 2 раза, к значению произведения прибавь 3. Полученое число умножь на 5 и прибавь к значению произведения вторую цифру задуманного числа. Припиши к результату третью ц...

Математика
Помогите Задумай трехзначное число . Увеличь первую цифру в 2 раза, к значению произведения прибавь 3. Полученое число умножь на 5 и прибавь к значению произведения вторую цифру задуманного числа. Припиши к результату третью цифру справа задуманного числа . Какое число получилось ?Ели из этого числа вычесть 150 , то должно получиться задуманное число .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250 2*2=4 4+3=7 7*5=35 35+5=40 40 + 0 на конец =400 Получилось 400, если мы из 400 вычитаем 150 получается 250 то есть задуманное число!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Цитатний план "Роксоляни"
Ответить
Українська мова
Помогите очень срочно!!!! нужно выписать 3 предложения с дієсловами теперешноьго ??асу
Ответить
Литература
Помогите срочно напишите стих на тему космос с не интернета даю 60 баллов 12 предложений
Ответить
Русский язык
Подчеркнуть мягкие согласные в тексте. Вы слышали слово "дубрава"? - лес, где растут старые дубы и молодые дубки. Потому деревням и сёлам в округе ...
Ответить
Английский язык
Write an e-mail to a friend of yours that you haven't seen for a long time. Say that you want to visit him/her and mention: - when you are visiting...
Ответить