Придумать сказку как растения и животные радуются дождю

Гость: Гость:

Однажды в стране Живуталия Не было дождя . Жители грустили - Так как к ним приезжали соседи из других стран -иностранцы . Но один житель страны Живуталия Сказал " Как вызывать дождь ? О бог скажи !" И вот к нему в голову пришла мысль и сказал он Народу " Вызывать с помощью танца." Он подумал Бог меня услышал . И жители и Иностранцы танцевали и вызывали дождь . Танцы - прибавляло Жителям и Иностранцам Много настроение , Да и воды . И Иностранцы стали приезжать все чаще и чаще ! В стране Живуталия поселились Животные . Все были очень рады дождю .