По рисунку 90 опишите размещение растениеводства США. Способом наложения рисунка 90 и карты административно-территориального деления США в атласе определите: 1) два главных «пшеничных» штата (один по яровой, другой по озимой пш...
География
По рисунку 90 опишите размещение растениеводства США. Способом наложения рисунка 90 и карты административно-территориального деления США в атласе определите: 1) два главных «пшеничных» штата (один по яровой, другой по озимой пшенице), 2) главный «кукурузный» штат.
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Гость:
1)Канзас (только 1 знаю) 2)Айова
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