Марфологический разбор слова за обедом

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Марфологический разбор слова за обедом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаем в начальную форму    обед-2 слога 4 букв 4 звука о - (а) гласный  безударный б - (б) согласный  звонкий  парный  е - (е) гласный  ударный д - (т) согласный  звонкий парный
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