Помогите!!Нужно написать небольшое описание своей игрушки на казахском языке
Қазақ тiлi
Помогите!!Нужно написать небольшое описание своей игрушки на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен куыршакты жаксы коремын онын аты Тамирис ол оте адемы онын колегы коп мен онымен уыктаймын оны маган анам сыйлады меным туган куныме мен онымен кунныге ойнаймын . только вставишь казахские буквы в некоторые слова ок
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