1)Дано FeO или Fe2O3 Нужно определить где больше железа. В Fe3O4 или в Fe2O3 .Решение желател??но с формулами.

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Для того, чтобы определить где больше находится железа, надо найти относительные молекулярные массы, затем вычислить массовую долю железа в каждом веществе и сравнить их, а затем сделать вывод. Mr(FeO) = 56 + 16 = 72 ω(Fe) = 56/72 = 0.7778 = 77.78% Mr(Fe2O3) = 56×2 + 16×3 = 160 ω(Fe) = 112/160 = 0,7 = 70% 77,78% больше 70%, вывод: в оксиде железа (II) FeO содержится больше железа, чем в оксиде железа (III) Fe2O3 Mr(Fe3O4) = 56×3 + 16×4 = 232 ω(Fe) = 168/232 = 0.7241. или 72,41% в Fe2O3 ω(Fe) = 0.7 = 70% Fe3O4 содержит больше железа по сравнению с Fe2O3