С помощью приставок (с,до,из,в,на,за) и суффиксов (о.а) обрузуй наречия от этих прила??ательных:черный.белый,темный. пример:редкий-изредка))))помогите, буду благодарна!
Русский язык
С помощью приставок (с,до,из,в,на,за) и суффиксов (о.а) обрузуй наречия от этих прила??ательных:черный.белый,темный. пример:редкий-изредка))))помогите, буду благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черный - дочерна Белый - набело , добела Темный - дотемна
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