С помощью приставок (с,до,из,в,на,за) и суффиксов (о.а) обрузуй наречия от этих прила??ательных:черный.белый,темный. пример:редкий-изредка))))помогите, буду благодарна!

Русский язык

С помощью приставок (с,до,из,в,на,за) и суффиксов (о.а) обрузуй наречия от этих прила??ательных:черный.белый,темный. пример:редкий-изредка))))помогите, буду благодарна!

Автор: Гость