Длина участка земли прямоугольной формы 30 м.,ширина 15 м. Две пятых этого участка занимае сад.Какая плошадь занята садом?

Математика
Длина участка земли прямоугольной формы 30 м.,ширина 15 м. Две пятых этого участка занимае сад.Какая плошадь занята садом?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30*15=450(м²)-площадь всего участка. 2) 450:2=225(м²)-площадь занятая садом(можно просто"площадь сада") Ответ: 225 м² площадь сада.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
С помощью приставок (с,до,из,в,на,за) и суффиксов (о.а) обрузуй наречия от этих прила??ательных:черный.белый,темный. пример:редкий-изредка))))пом...
Ответить
Физика
Опишите несколько способов , с помощью которых можно определить, намагничен ли ку??ок стального провода
Ответить
Математика
Начерти квадрат,площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 2см и 8см. найди периметр этого квадрата.краткое запись
Ответить
Математика
А)9 пирожков имеющих одну цену стоят 234 рубля сколько рублей надо заплатить за 7 таких пирожков б)Мама сначала купила 3 кг яблок по цене 40 рубл...
Ответить
Химия
1)Дано FeO или Fe2O3 Нужно определить где больше железа. В Fe3O4 или в Fe2O3 .Решение желател??но с формулами.
Ответить