Длина участка земли прямоугольной формы 30 м.,ширина 15 м. Две пятых этого участка занимае сад.Какая плошадь занята садом?
Математика
Длина участка земли прямоугольной формы 30 м.,ширина 15 м. Две пятых этого участка занимае сад.Какая плошадь занята садом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30*15=450(м²)-площадь всего участка. 2) 450:2=225(м²)-площадь занятая садом(можно просто"площадь сада") Ответ: 225 м² площадь сада.
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