Длина участка земли прямоугольной формы 30 м.,ширина 15 м. Две пятых этого участка занимае сад.Какая плошадь занята садом?

Математика

Длина участка земли прямоугольной формы 30 м.,ширина 15 м. Две пятых этого участка занимае сад.Какая плошадь занята садом?

Автор: Гость