Стиральный порошок строил 55 руб.90коп какое наибольшое число пачек стирального п??рашка можно купить на 250 руб?
Математика
Стиральный порошок строил 55 руб.90коп какое наибольшое число пачек стирального п??рашка можно купить на 250 руб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 5,пять пачек можно купить
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