М1 стоит на столе, м2 весит на нитке, найти ускорение!!
Физика
М1 стоит на столе, м2 весит на нитке, найти ускорение!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-4 класс?? Не верю. Если механизм идеален, то по второму закону Ньютона ma=F-Fтр. 1) F=m2*g=2*9,81=19,62 2) Fтр.=u*(m1+m2)*g=0,5*3*9,81=14,715 Решаем уравнение: 1*a=19,62-14,715=4,905 Ответ: 4,905
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