Участок земли прямоугольной формы ,длина которого 30 метров,а ширина 10 метров,засе??ли свеклой. Сколько граммов семян свеклы ушло на посев,если на каждые 10 метров в квадрате участка нужно 13 граммов семян?

Математика

Участок земли прямоугольной формы ,длина которого 30 метров,а ширина 10 метров,засе??ли свеклой. Сколько граммов семян свеклы ушло на посев,если на каждые 10 метров в квадрате участка нужно 13 граммов семян?

Автор: Гость