Участок земли прямоугольной формы ,длина которого 30 метров,а ширина 10 метров,засе??ли свеклой. Сколько граммов семян свеклы ушло на посев,если на каждые 10 метров в квадрате участка нужно 13 граммов семян?

Математика
Участок земли прямоугольной формы ,длина которого 30 метров,а ширина 10 метров,засе??ли свеклой. Сколько граммов семян свеклы ушло на посев,если на каждые 10 метров в квадрате участка нужно 13 граммов семян?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30*10=300 метров^2 (площадь участка) 2) 300:10=30 метров ( столько квадратных метров нужно засадить) 3) 13*30=390 гр ( столько семян свеклы ушло)
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