Хееелп!! Помогите дам 15 баллов! С первого по третий

Математика
Хееелп!! Помогите дам 15 баллов! С первого по третий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. a) 3/9=1/3. б)16/18=8/9 в) 28/35=4/5 г) 10/14=5/7 д) 75/125=3/5 е) 98/196=1/2 2. а)0,45=45/100=9/20 б) 0,26=26/100=13/50 в) 0,375=375/1000=3/8 3. 11+16-13/35=14/35=2/5
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