Хееелп!! Помогите дам 15 баллов! С первого по третий

Гость: Гость:

1. a) 3/9=1/3. б)16/18=8/9 в) 28/35=4/5 г) 10/14=5/7 д) 75/125=3/5 е) 98/196=1/2 2. а)0,45=45/100=9/20 б) 0,26=26/100=13/50 в) 0,375=375/1000=3/8 3. 11+16-13/35=14/35=2/5