Периметр прямоугольника 7,28м. ширина его меньше длинны в 2,5 раза . Найдите площадь прямоугольника

Математика

Периметр прямоугольника 7,28м. ширина его меньше длинны в 2,5 раза . Найдите площадь прямоугольника

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