Периметр прямоугольника 7,28м. ширина его меньше длинны в 2,5 раза . Найдите площадь прямоугольника
Математика
Периметр прямоугольника 7,28м. ширина его меньше длинны в 2,5 раза . Найдите площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7,28:2=3,64(м)-сумма сторон х м - ширина 2,5х м - длина х+2,5х=3,64 3,5х=3,64 х=3,64:3,5 х=1,04 (м)-ширина 2,5*1.04=2,6(м)-длина прямоугольника S=1,04*2,6=2,7м2
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