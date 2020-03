-ХЭЛП МИ- I. Stellen Sie die Fragen zu den unterstrichenen Wörtern. 1.Alle stellen sich vor. 2.Der Unterricht an der Uni beginnt um halb neun. 3.Er studiert an der Fakultät für Wirtschaft und Verwaltung. 4.Wir haben heu...

Гость: Гость:

I. Stellen Sie die Fragen zu den unterstrichenen Wörtern. 1.Alle stellen sich vor. - Wer stellt sich vor? 2.Der Unterricht an der Uni beginnt um halb neun. - Wann beginnt der Unterricht an der Uni? 3.Er studiert an der Fakultät für Wirtschaft und Verwaltung.- An welcher Fakultät studiert er? 4.Wir haben heute 3 Doppelstunden. - Wie viele Doppelstunden haben wir heute? 5.Wir sind jetzt im 1. Studienjahr. - In welchem Studienjahr sind wir jetzt? II. Stellen Sie die eingeklammerten Verben in die richtige Form. Это задание переводится как: Поставьте глаголы в скобках в правильное время. Только скобок нет ))