Помогите срочно,решаю к/р по истории,вопрос: 1)правление наполеона 2)наполеоновских войны
История
Помогите срочно,решаю к/р по истории,вопрос: 1)правление наполеона 2)наполеоновских войны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)После разгрома второй коалиции (1801) Наполеон сполна использовал результаты своей победы. В1802 г. Франция захватила Пьемонт, а в следующем году способствовала совершению государственного переворота в Швейцарии и установила над ней свой контроль. В 1803 г. возобновилась война с Англией, началась подготовка к вторжению на ее территорию.
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