Составить диалог.Англ.язык.
Английский язык
Составить диалог.Англ.язык.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
— Marina! Hello! Марина! Привет! — Hi! How are you? Привет! Как дела? — Good, thanks. You look great! It’s been ages since I last saw you. Спасибо, хорошо. Ты выглядишь прекрасно! Сто лет тебя не видел. — Three years exactly. Три года, если точно. — Right. You haven’t changed a bit! So, what’s up? What’s been happening in your life? Верно. Ты совсем не изменилась. Ну, как дела? Что происходит? — Not much has been going on. Same old, same old. Ничего особенно и не произошло. Все по-старому.
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