В первый день Маша прочитала 76 страниц книги, во второй лень на 28 страниц больше. С??олько процентов книги Маше осталось прочитать, если всего в книге 270 страниц?

Математика
В первый день Маша прочитала 76 страниц книги, во второй лень на 28 страниц больше. С??олько процентов книги Маше осталось прочитать, если всего в книге 270 страниц?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76+28=104- прочитанные страницы за 2 дня 270-104=166-страниц Ответ: Маше осталось прочитать 166 страниц.
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