В первый день Маша прочитала 76 страниц книги, во второй лень на 28 страниц больше. С??олько процентов книги Маше осталось прочитать, если всего в книге 270 страниц?

Математика

В первый день Маша прочитала 76 страниц книги, во второй лень на 28 страниц больше. С??олько процентов книги Маше осталось прочитать, если всего в книге 270 страниц?

Автор: Гость