Гражданин Пестов застраховал свой легковой автомобиль от аварий и угона в ООО «Страхбум». Уехав в длительную командировку, он передал автомобиль в распоряжение сыну по нотариально заверенной доверенности. Сын, в свою очередь, н...

Право
Гражданин Пестов застраховал свой легковой автомобиль от аварий и угона в ООО «Страхбум». Уехав в длительную командировку, он передал автомобиль в распоряжение сыну по нотариально заверенной доверенности. Сын, в свою очередь, не пользовался автомобилем около одного месяца, а когда он открыл гараж, то оказалось, что автомобиль похищен. Страховая компания отказалась возместить имущественный ущерб сыну Пестова. Генеральный директор ООО «Страхбум» заявил, что договор заключал Пестов-отец, которому и будет выплачена страховая сумма. Правомерны ли действия страховой компании?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет по моему он как получается член этой семьи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Опишите картинку на французском! Заранее благодарю
Ответить
История
Помогите срочно,решаю к/р по истории,вопрос: 1)правление наполеона 2)наполеоновских войны
Ответить
Химия
Дам 20 баллов!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Замените пословицы разных народов русскими пословицами, выражающими такой же смысл. Плиз помогите!
Ответить
Другие предметы
Как вы считаете, чем отличается руководитель организации от лидера?
Ответить