Гражданин Пестов застраховал свой легковой автомобиль от аварий и угона в ООО «Страхбум». Уехав в длительную командировку, он передал автомобиль в распоряжение сыну по нотариально заверенной доверенности. Сын, в свою очередь, н...

Право

Гражданин Пестов застраховал свой легковой автомобиль от аварий и угона в ООО «Страхбум». Уехав в длительную командировку, он передал автомобиль в распоряжение сыну по нотариально заверенной доверенности. Сын, в свою очередь, не пользовался автомобилем около одного месяца, а когда он открыл гараж, то оказалось, что автомобиль похищен. Страховая компания отказалась возместить имущественный ущерб сыну Пестова. Генеральный директор ООО «Страхбум» заявил, что договор заключал Пестов-отец, которому и будет выплачена страховая сумма. Правомерны ли действия страховой компании?

Автор: Гость