Гражданин Пестов застраховал свой легковой автомобиль от аварий и угона в ООО «Страхбум». Уехав в длительную командировку, он передал автомобиль в распоряжение сыну по нотариально заверенной доверенности. Сын, в свою очередь, н...
Право
Гражданин Пестов застраховал свой легковой автомобиль от аварий и угона в ООО «Страхбум». Уехав в длительную командировку, он передал автомобиль в распоряжение сыну по нотариально заверенной доверенности. Сын, в свою очередь, не пользовался автомобилем около одного месяца, а когда он открыл гараж, то оказалось, что автомобиль похищен. Страховая компания отказалась возместить имущественный ущерб сыну Пестова. Генеральный директор ООО «Страхбум» заявил, что договор заключал Пестов-отец, которому и будет выплачена страховая сумма. Правомерны ли действия страховой компании?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет по моему он как получается член этой семьи
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