Мотоцикл проїхав на 20% більшу відстань, ніж автомобіль, та його швидкість на 20% мен??а від швидкості автомобіля. На скільки % довше він був у дорозі ?

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Мотоцикл проехал расстояние S₁ на 20% больше, чем автомобиль: S₁ = 1,2S₂ Скорость мотоцикла v₁ на 20% меньше скорости автомобиля: v₁ = 0,8v₂ Время, которое был в дороге автомобиль: t₂ = S₂/v₂ Время, которое был в дороге мотоцикл: t₁ = S₁/v₁ = 1,2S₂ : 0,8v₂ = 1,5*S₂/v₂ = 1,5*t₂ Таким образом, мотоцикл был в дороге на 50% больше времени, чем автомобиль. Ответ: на 50%