На листе бумаги начерчен прямой угол. Линейка, оставаясь все время перпендикулярной к биссектрисе этого угла, движется по бумаге со скоростью 10 см/с. Концы линейки пересекают стороны начерченного угла. С какой скоростью движут...

Физика
На листе бумаги начерчен прямой угол. Линейка, оставаясь все время перпендикулярной к биссектрисе этого угла, движется по бумаге со скоростью 10 см/с. Концы линейки пересекают стороны начерченного угла. С какой скоростью движутся по сторонам угла точки их пересечения с линейкой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из треугольника АОВ найдем ОА     ОА=ОС/cos45   OA=10/0.7≈14.08 м/с эти прекции скорости на оси ОХ ОY равны
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