пример государств, не имеющих выход к морям
География
пример государств, не имеющих выход к морям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примером таких государств можно назвать Азербайджан, Афганистан, Киргизию, Австрию, Лихтенштейн, Сербию, Чехию и так далее.
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