Помогите пж срооочно решить!! нужно спростить уравнение: а) (3аx²)³; b) (x³y³)²; c)(-2ab)³; d)-3xy³ * 2xy²; e) (-2a²b)³.
Алгебра
Помогите пж срооочно решить!! нужно спростить уравнение: а) (3аx²)³; b) (x³y³)²; c)(-2ab)³; d)-3xy³ * 2xy²; e) (-2a²b)³.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.27a^3x^6 2.x^6y^6 3.-8a^3b^3 4.-6x^2y^5 5.-8a^6b^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Кто из русских замлепроходцев XVII в. составил первую карту Сибири ? Е.П.Хабаров В.??тласов Х.П.Лаптев С.И.Дежнев