Помогите пж срооочно решить!! нужно спростить уравнение: а) (3аx²)³; b) (x³y³)²; c)(-2ab)³; d)-3xy³ * 2xy²; e) (-2a²b)³.

Алгебра
Помогите пж срооочно решить!! нужно спростить уравнение: а) (3аx²)³; b) (x³y³)²; c)(-2ab)³; d)-3xy³ * 2xy²; e) (-2a²b)³.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.27a^3x^6 2.x^6y^6 3.-8a^3b^3 4.-6x^2y^5 5.-8a^6b^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Що означають записи:2C 5Zn 10S 5Fe 2H2O 8N2 3O 3O2?Допоможіть будь ласка!!!
Ответить
История
Кто из русских замлепроходцев XVII в. составил первую карту Сибири ? Е.П.Хабаров В.??тласов Х.П.Лаптев С.И.Дежнев
Ответить
Геометрия
Помогите решить задачу (геометрия 8 класс)
Ответить
Математика
Мешок стоит 120 рублей сделали скидку 80% сколько он стоит со скидкой
Ответить
Литература
Разница между фильмом и книгой Остров сокровищ
Ответить