Сравните отношение к людям Господа и Мефистофеля. Приведите цитаты.

Гость: Гость:

Господь - создатель Вселеной - величайшего гармоничного мира, верящий в то, что любое из его творений движется, развивается. И человек, как бьы ни блуждал он во тьме в поисках истины, "вырвется из мрака". Как поступательно движение природы, так и человек, её сын, движется вместе с ней к прогрессу. Бог - оптимист, искренне верящий в своего сына - человека. Мефистофель - скептик, для которого всё слишком очевидно: человек - ничтожен, стоит исполнить самые низменные его желания и он остановится в своём развитии. Сатана уже так насмотрелся на человеческие пороки, что не верит в исправление человека. Смерть, страдания, беды для него давно стали обыденными, зло он воспринимает как должное. И тем не менее, в споре с Богом о человеке он сам себе противоречит, говоря о человеке как о существе именно развивающемся, не стоящем на месте: "Он рвётся в бой, Он любит брать преграды И видит цель, манящую в дали, И требует у неба звёзд в награду, И лучших наслаждений у земли, И ввек ему с собой не будет сладу... " Не случайно в драме Бог побеждает в философском споре с Мефистофелем: спасена Маргарита (Гретхен) , которая кается в своих грехах, не обвиняя Фауста; спасён Фауст, который приходит к пониманию истинного смысла жизни: служению людям, труда на благо человечества.