Массовые доли химических элементов в некотором органическом веществе составляют: углерода- 84,21%, водорода- 15,79%. Относительная плотность паров данного вещества по гелию равна 28.5. Определите молекулярную формулу вещества, ...

Химия

Массовые доли химических элементов в некотором органическом веществе составляют: углерода- 84,21%, водорода- 15,79%. Относительная плотность паров данного вещества по гелию равна 28.5. Определите молекулярную формулу вещества, изобразите структурную формулу его изомера, имеющего в своей молекуле два четверичных атома углерода,назовите его. Составьте уравнение реакции моно хлорирования данного вещества.

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