Массовые доли химических элементов в некотором органическом веществе составляют: углерода- 84,21%, водорода- 15,79%. Относительная плотность паров данного вещества по гелию равна 28.5. Определите молекулярную формулу вещества, ...
Химия
Массовые доли химических элементов в некотором органическом веществе составляют: углерода- 84,21%, водорода- 15,79%. Относительная плотность паров данного вещества по гелию равна 28.5. Определите молекулярную формулу вещества, изобразите структурную формулу его изомера, имеющего в своей молекуле два четверичных атома углерода,назовите его. Составьте уравнение реакции моно хлорирования данного вещества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NC=84.21/12=7 nH=15.79/1=15.79 nC :nH=7: 15.79=1: 2.25=4: 9 простейшая формула С4Н9 МСхНу=28.5·4=114г/моль n(C4H9)=114 n·(12×4+1×9)=114 n·57=114 n=2 C8H18 октан изомер СН3 СН3 | | CH3-C - C-CH3 | | CH3 CH3
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